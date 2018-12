FC Bayern mit Härtetest vor der Winterpause

"Leipzig hat auf jeden Fall dieselben Grundideen: Schnelles Umschalten mit schnellen tollen Fußballern", erläuterte Trainer Kovac die Parallelen zwischen dem nächsten Bundesligagegner Leipzig (Mittwoch, 20.30 Uhr) und Champions-League-Aspirant FC Liverpool, mit dem es die Bayern im Achtelfinale zu tun bekommen. "Aber man muss ganz klar sagen, Liverpool ist eine Weltklasse-Mannschaft", ordnete Kovac die Engländer höher ein.

Richtungsweisende Partie

Der Fokus jetzt liegt aber natürlich auf der Bundesliga. "Das ist für uns wichtig", sagte der Coach. Bei neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund hat die Partie gegen den Vierten Leipzig richtungsweisenden Charakter. "Wir müssen ihre Stärken eliminieren und dürfen ihnen nicht in die Karten spielen", so Kovac. Eine Extra-Erwähnung bekam Nationalstürmer Timo Werner: "Er ist ein Spieler, der sehr gute Fähigkeiten hat". Zu einem möglichen Wechsel Werners zu den Bayern, meinte Kovac: "Was im Winter oder im nächsten Sommer passiert, lassen wir einfach liegen."

Ribéry wieder dabei

Nach seiner Pause ist Franck Ribéry wieder zurück. "Man muss berücksichtigen, dass er nicht mehr 20, sondern Mitte 30 ist. Er hat die Hüfte ein bisschen gespürt", begründete Kovac dessen Pause zuletzt beim 4:0 in Hannover. Der Franzose sei mit der Verschnaufpause einverstanden gewesen und wird nun wohl wieder von Beginn an spielen.

Auf dem Weg nach oben

Nach zuletzt wieder weitgehend überzeugenden Auftritten könne der FC Bayern gegen Leipzig "selbstbewusst" antreten, sagte Kovac: "Nicht arrogant, aber schon wissend, dass wir auf dem Weg nach oben sind." Seit der unglücklichen 2:3-Pleite gegen Dortmund sind die Bayern sechs Spiele ungeschlagen und haben in der Liga drei Mal in Folge gewonnen.