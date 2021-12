BR24 Sport: Dortmund - FC Bayern in der Radio-Livereportage

Der FC Bayern kann in Dortmund zumindest auf einen Teil seiner Stamm-Zentrale setzen: Leon Goretzka läuft im Topspiel gegen Borussia Dortmund von Anfang an auf. Zuvor war es unklar, ob der Nationalspieler spielen kann. Angreifer Serge Gnabry, der am Freitag das Training vorzeitig abgebrochen hatte, ist ebenfalls dabei, sitzt aber zunächst auf der Bank.

Auch bei den Dortmundern wurden die beiden angeschlagenen Problemfälle Manuel Akanji und Jude Bellingham rechtzeitig fit und gehören zur Startelf. Erstmals seit dem 19. Oktober kann auch Erling Haaland von Beginn an stürmen. Der norwegische Torjäger hatte nach auskurierter Muskelverletzung vor einer Woche bei seinem Kurzcomeback für den BVB in Wolfsburg (3:1) einen Treffer erzielt.

Die Bayern-Aufstellung im Detail:

Tor: Manuel Neuer

Abwehr: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Alphonso Davies

Mittelfeld: Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller

Sturm: Robert Lewandowski