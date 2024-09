Ist Michael Olise Bayern Münchens nächster Robben?

70 Minuten spielte Michael Olise gegen Werder Bremen und 70 Minuten war der 22-Jährige der beste Spieler auf dem Platz. "Michael war eine konstante Gefahr", lobte Harry Kane seinen Kollegen, "Er ist in erster Linie ein richtig guter Spieler. Zudem ist er ein top Junge."

Beim 5:0 gegen Werder Bremen fand Bayern München in den ersten Minuten gegen tief stehende Bremer trotz Überlegenheit kaum den Weg zum Tor. Das Spiel hätte statisch gewirkt, wenn nicht Michael Olise immer wieder Ideen gehabt hätte. In der 23. Minute traf der Franzose dann zum 1:0.

Offensivfußball vom Feinsten

Der Linksfuß Olise arbeitete emsig auf der rechten Seite und zog immer wieder ins Zentrum, wo er zusammen mit Jamal Musiala bezaubernden Offensivfußball spielte: "Wir verstehen uns gut und reden viel miteinander", sagte Musiala. Harmonisch ging es auch beim 2:0-Treffer in der 32. Minute zu, als sich Olise durch vier Bremer dribbelte und das Auge für Jamal Musiala im Zentrum hatte.

Dribblings sind nicht mal die größte Stärke des französischen Nationalspielers. Es ist die Spielintelligenz. Olise war gegen Bremen stets aufmerksam, erkannte freie Räume und spielte schlaue Pässe. Seine Zuspiele gingen häufig in Tiefe und sorgten daher für Gefahr vor dem Bremer Tor. Von 49 gespielten kamen 45 an. Nicht die schlechteste Bilanz für einen Angreifer, der nicht mal über die volle Spielzeit auf dem Platz stand.

Lob von allen Seiten

"Er hat natürlich ein ganz besonderes Talent und ist ein guter Spieler", lobte Trainer Vincent Kompany. Beim 3:0 hätte Olise selbst abschließen können, erkannte aber die bessere Position von Harry Kane: "Er hat eine tolle Mentalität, will sich immer verbessern, will immer mehr Tore und Assists. Das ist eine tolle Einstellung. Denn du musst hungrig sein, um dich zu entwickeln. Und genau das ist er", lobte Kane den in London geborenen Olise.

Wer bei den Bayern eine Galavorstellung auf Rechts außen hinlegt, wird wohl automatisch mit Arjen Robben vergleichen: "Das ist ein großer Vergleich, das ist noch ein langer Weg. Robben war einer der Besten der Welt auf seiner Position", sagte Kane dazu. "Aber Michael genießt seinen Fußball, genießt seine Zeit in München. Er war heute fantastisch."

Wie verletzungsanfällig ist Olise?

Bevor Michael Olise im Sommer für 53-Millionen zum FC Bayern wechselte, glänzte er als bester Spieler von Crystal Palace. Allerdings stand Olise dort nur in 19 von 38 Premier League-Spielen auf dem Platz. Zwei Muskelverletzungen musste der Flügelspieler auskurieren. Der FC Bayern hat aber Spieler wie Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman zur Verfügung. Die Belastung von Olise kann also gesteuert werden. "Das ist der Luxus von Bayern, dass wir sehr viele gute Spieler haben", sagte Kompany, der in der 70. Minute Leroy Sané für Olise einwechselte: "Michael hat es von Anfang an gut gemacht, viel besser hätte er nicht anfangen können", fügte Kompany an.

Am Sonntag wird Olise beim Oktoberfestbesuch mit den bayerischen Traditionen in Berührung kommen. Die Vorfreude im Klub fiel durchaus groß aus. "Ich hatte die Lederhose lange nicht mehr an", sagte Sportvorstand Max Eberl schmunzelnd: "Nach so einem Sieg zieht man sie gerne an und kann auch das eine oder andere Bier trinken."