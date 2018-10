FC Bayern meldet sich mit Sieg in der Bundesliga zurück

Tag eins nach der Medienschelte der Bayern-Bosse - und die Spieler des FC Bayern zeigten sich davon unbeeindruckt. Ihnen war anzumerken, dass sie nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge endlich wieder einen Dreier einfahren wollten. Wie zuletzt in der Nationalmannschaft musste auch beim FC Bayern Thomas Müller auf der Bank sitzen. Kovac hatte bereits am Freitag mit Verweis auf die hohe Belastung seiner Spieler eine Personal-Rotation angekündigt. Für Müller spielte Serge Gnabry. Leon Goretzka musste seinen Platz für Javi Martinez freimachen. Ansonsten stand die Mannschaft von der 0:3-Pleite gegen Gladbach auf dem Rasen.

Die Bayern waren von Beginn an stark und hatten wieder mit viel Ballbesitz. Wolfsburg agierte mutig und versuchte gegen die Münchner Überlegenheit anzukämpfen. Besonders spielfreudig beim Deutschen Meister zeigte sich Robert Lewandowski, der bereits 16 Mal gegen die Wölfe traf. Und auch diesmal war der Pole erfolgreich. In der 30. Minute zog Lewandowski eiskalt zum 1:0 ab. Kurz nach der Pause erhöhte der Stürmer auf 2:0. Erinnerungen an 2015 wurden wach, als Lewandowski fünf Tore in neun Minuten gegen den VfL erzielte.

Robben mit Gelb-Rot, Bayern wackeln kurz

Das Spiel schien schon zu Gunsten der Bayern entschieden zu sein. Doch nach einer unnötigen Gelb-Roten Karte für Arjen Robben, ließ sich der Rekordmeister etwas aus der Ruhe bringen. Wolfsburg attackierte früh und warf alles nach vorne. In der 63. Minute gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer durch Wout Weghorst. Bayerns Abwehr sah da nicht gut aus.

Doch dann fanden die Münchner wieder zurück ins Spiel. Nach wunderschöner Vorarbeit von Lewandowski erzielte James das 3:1. Wolfsburg wirkte geschockt und konnte sich kaum mehr Chancen erarbeiten. Nach diesem nicht unverdienten Sieg für die Bayern, dürften die Kritiker zumindest bis zum nächsten Spiel in der Champions League am Dienstag gegen AEK Athen (B5 aktuell berichtet ab 18.55 Uhr live in voller Länge) schweigen.