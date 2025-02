Eberl übt Kritik an Hoeneß wegen Wirtz: "Gehört sich nicht"

Uli Hoeneß träumt weiter davon, dass Florian Wirtz eines Tages zusammen mit Jamal Musiala für den FC Bayern München aufläuft: "Wenn ich einen Traum haben darf, dann würde ich sagen, dass Florian Wirtz zum FC Bayern muss. Das ist aber nur meine private Meinung", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern unlängst in einem Interview mit "t-online.de".

Eberl bremst nach Hoeneß-Aussagen zu Wirtz

Während Sportdirektor Christoph Freund eher gelassen auf Hoeneß' Aussagen reagierte ("Träumen ist immer erlaubt"), fand Max Eberl deutlichere Worte: "Wir haben jetzt nicht viel über Florian Witz gesprochen oder über irgendeinen Spieler von Leverkusen. Das kreist um uns herum und ich glaube, es gehört sich einfach nicht, gerade vor so einem Spiel, so eine Thematik aufzumachen", sagte der Sportvorstand nach dem 2:1 des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Celtic Glasgow.

Eberl: "Das muss nicht sein"

"Das muss auch nicht sein. Florian Wirtz ist ein Spieler von Bayer Leverkusen. Wir haben herausragende Spieler bei uns in den Reihen: Michael Olise, Jamal Musiala. Ich könnte jetzt ganz viele aufzählen", sagte Eberl. Der Münchner Sportvorstand war auf die Aussagen von Bayer-Sportchef Simon Rolfes angesprochen worden.

Rolfes hatte auf die Äußerungen von Hoeneß, der den Traum von Wirtz beim FC Bayern hegt, reagiert: "Das interessiert mich überhaupt nicht und das ist auch nichts, was uns tangiert." Diese Taktik hätten die Bayern bereits vor Jahrzehnten angewandt. "Aber wie gesagt: Dass Florian - und das ist ja schon länger so - ein Spieler ist, der in ganz Europa für Aufmerksamkeit sorgt, ist nichts Neues", sagte Rolfes.

"Wusiala" - die Attraktion im deutschen Fußball

Der Leverkusener Wirtz und Bayern-Star Musiala sind die großen Attraktionen im deutschen Fußball. Musiala und die Münchner verhandeln aktuell über eine Verlängerung des im Sommer 2026 auslaufenden Vertrages, vieles deutet auf eine langfristige Zusammenarbeit hin.

Über die Zukunft von Wirtz wird immer wieder spekuliert. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Nationalspieler seinen bis 2027 laufenden Vertrag in Leverkusen verlängert hat. Einen Vollzug gab es noch nicht. Immer wieder war neben dem FC Bayern als möglichem neuen Verein von einer Zukunft bei Real Madrid oder in der Premier League die Rede.