FC Bayern: Matthijs de Ligt - neuer Abwehr-Boss mit Torinstinkt

Matthijs de Ligt soll beim FC Bayern die Rolle des Abwehrchefs übernehmen. Zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Bayern-Bosse um Präsident Herbert Hainer geht. "Matthijs de Ligt ist ein absoluter Wunschspieler von uns. Matthijs wird, da bin ich absolut überzeugt davon, eine tragende Rolle spielen", glaubt Hainer. Er sei der jüngste Spieler gewesen, bei Ajax und in der Nationalmannschaft, "der Führungsrollen übernommen hat. Und das ist, was wir wollen, was wir brauchen."

Davies: "Er ist ein Anführer"

Deshalb lassen sich die Bayern das Vergnügen auch rund 80 Millionen Euro, Zusatzprämien inklusive, kosten. Der Niederländer ist damit der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte.

Dafür bekommen die Münchner aber ein gutes Gesamt-Paket. Alphonso Davies, der bei Julian Nagelsmann hinten links spielt, freut sich auch schon auf seinen neuen Nebenmann. "Er ist ein Supertalent, sehr schnell. Er ist ein Anführer. Dass er hier herkommt, das ist super für uns. Er wird Qualität und Führer-Qualitäten bringen", so Davies.

Nagelsmann erwartet de Ligt-Tore

Und Coach Julian Nagelsmann erwartet sogar noch viel mehr vom gelernten Innenverteidiger, wie er der amerikanischen Presse auf der Amerika-Tour verraten hat. Sieben oder acht Tore am besten per Kopf soll er schießen und einige der nun fehlenden Treffer von Lewandowski kompensieren. Durchaus denkbar, wenn man sieht, was der erst 22-jährige Niederländer bei Juve so angestellt hat. Auch beim FC Bayern lieferte de Ligt prompt: Beim deutlichen 6:2 (3:0)-Testspielsieg im Rahmen der USA-Reise gegen DC United brauchte der Niederländer nur 1:35 Min für seinen Debüttreffer.

Die Abwehr ist das Wichtigste

Aber: "Ich bin Verteidiger", betont de Ligt auch. "Deshalb ist die Abwehr das Wichtigste. Aber bei einem Verein wie Bayern musst du mehr können, das Aufbauspiel nach vorne verteidigen und eben wegen meiner Stärke in der Luft auch treffen." Und ergänzt dazu ganz im Sinne des Trainers: "Ich nehme die Herausforderung an, einige der Tore von Lewandowski zu ersetzen."

Solche Typen mögen sie beim Rekordmeister, vor allem auch, wenn sie verstanden haben, was das "Mia san mia" an der Säbenerstraße bedeutet. "Ich bin Stolz und fühle mich geehrt, Teil dieses großen Klubs zu sein - mit großer Geschichte und eines der besten Teams in Europa", sagt de Ligt.