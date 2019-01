FC Bayern marschiert in Basketball-Bundesliga weiter vorneweg

Diesmal waren es die Frankfurt Skyliners, die in München nur im ersten und im letzten Viertel mithalten konnten und sich am Ende doch geschlagen geben mussten. 80:71 gewannen die Bayern, die nach 15 Siegen in 15 Spielen mit der maximalen Punktausbeute von 30 Zählern an der Tabellenspitze stehen.

Krisenstimmung dagegen beim langjährigen Dauerrivalen Brose Bamberg. Die Oberfranken hatten schon am Samstag (12.01.19) zu Hause gegen das Überraschungsteam aus Vechta verloren, am Sonntag dann die Trennung von Trainer Ainars Bagatskis. Bamberg ist derzeit Tabellenfünfter. Bayreuth rutscht nach einer Auswärtsniederlage in Ludwigsburg auf Platz acht ab, Würzburg klettert dank eines Siegs beim Mitteldeutschen BC von Platz 14 auf 13.

Der aktuelle Spieltag der Basketball-Bundesliga im Überblick