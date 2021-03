FC Bayern: Manuel Neuer und der missglückte Matchplan

Neuer sucht die Fehler: Mangelt's an Zweikampfbereitschaft?

"Gerade die Zweikämpfe, das ist es, was wir am Anfang brauchen gegen so eine Mannschaft", sagte Neuer mit Blick auf die schwache Anfangsphase gegen Dortmund. Und gab da auch Trainer Flick recht: "Auf dem Platz zeigen: Wir sind da, wir hauen uns überall rein - das ist genau das, was Hansi Flick meint. Und da waren wir zu weit weg gewesen."

Die Einzelanalyse der Tore? "Beim ersten Tor haben wir zu defensiv gestanden und nicht nach vorne verteidigt", analysierte Neuer. Bei Gegentor Nummer zwei war es "zu leicht für den BVB, seine Kombinationen nach vorne durchzuspielen."

Das Bayern-Problem: Kein Rezept gegen die Stärken des Gegners

Die aktuelle Krux bei den Münchnern: Sie kennen die Stärken des Gegners, auf dem Feld können sie diese nicht unterbinden. "Mit dem Querpass - das ist ja ein Ablauf, den sie sehr gerne spielen und wo sie dem einen oder anderen Gegner schon wehgetan haben", sagte Neuer über das 0:2: "Das haben wir gezeigt im Vorlauf, das wussten wir - und sie konnten's trotzdem gegen uns nutzen."