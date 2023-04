> Sport > FC Bayern - Manchester City | 21 Uhr | Livereportage zum Hören

"Wunder gibt es immer wieder." Auch heute? In der Champions League? Der FC Bayern München muss im Viertelfinalrückspiel gegen Manchester City ein 0:3 drehen. BR24Sport überträgt die Partie ab 21 Uhr in voller Länge in der Livereportage zum Hören.