FC Bayern - mal effizient, mal fahrlässig

Das 2:0 zum Auftakt der Champions League bei Inter Mailand war verdient, der 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona hart umkämpft. Aber wie die Erfolge zustande kommen, ist egal - Hauptsache die Bilanz stimmt. Und die ist in der Königsklasse für den FC Bayern bislang makellos. Der Einzug ins Achtelfinale scheint reine Formsache zu sein.

In der Bundesliga herrscht ein anderes Bild: Nach einem furiosen 6:1-Start in Frankfurt, standesgemäßen Siegen gegen Wolfsburg und Bochum folgten drei magere 1:1-Unentscheiden gegen Gladbach, Union Berlin (jetzt Tabellenführer) und zuletzt zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Der Rekordmeister liegt nach dem sechsen Spieltag "nur" auf dem dritten Rang - für die erfolgsverwöhnten Münchner ist es der schlechteste Saisonstart seit 2010/11.

"Bayern-Dusel" nur noch in der Champions League?

Was läuft für den FC Bayern in der Champions League anders als in der Liga? Barcelona dominierte vor allem die erste Hälfte, hatte mehrfach die Möglichkeit in Führung zu gehen. Kurz vor der Pause hatten die Bayern Glück, dass ein Elfmeter nicht gegeben wurde.

"Wir haben in der ersten Halbzeit schon auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Dann ist die Mannschaft mit einer anderen Power aufgetreten und hat zwei schnelle Tore gemacht", resümierte Oliver Kahn. Und das "Quäntchen Glück" heißt im Volksmund "Bayern-Dusel", und das scheint es gerade nur in der Königsklasse zu geben.

Denn auch ein Blick auf die Statistik zeigt: Das Team von Julian Nagelsmann war den Katalanen in vielen Belangen unterlegen: Sie gaben weniger Torschüsse ab, spielten weniger Pässe, hatten mit nur 47 Prozent deutlich weniger Ballbesitz als die Katalanen - aber am Ende konnten sie doch gewinnen, weil sie deutlich effizienter spielten und drei Minuten reichten, den Sieg unter Dach und Fach zu bringen: Lucas Hernández brachte die Münchner in der 50. Minute in Führung. Leroy Sané erhöhte mit einem starken Solo auf 2:0 (54.). In der Liga erwies sich der FC Bayern vor allem in den Spielen gegen Gladbach und Stuttgart nicht so treffsicher.

Mit Blick auf Augsburg: "Nicht in Euphorie verfallen"

Der Sieg gegen Barcelona darf aber sicher nicht überbewertet werden. Das stellt auch Oliver Kahn klar: "Natürlich ist der Sieg nur dann besonders viel wert, wenn wir jetzt nachziehen. Und nachziehen heißt, wir müssen jetzt in Augsburg gewinnen", sagte der Vorstandschef der Bayern. Man sei "gut beraten, nicht zu übertreiben und in Euphorie zu verfallen", warnte Kahn: "Es gibt immer noch Phasen, wo wir besser spielen können."

Hernández fällt mehrere Wochen aus

Nach den jüngsten Enttäuschungen in der Liga wäre eine solche Euphorie auch nicht angebracht. Zudem muss der FC Bayern auf Verteidiger Hernández verzichten. Der 26-jährige Franzose zog sich einen Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Leichte Entwarnung gibt es hingegen bei den angeschlagenen Benjamin Pavard und Dayot Upamecano.

Beide Verteidiger werden in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen, wie der Verein mitteilte. Pavard musste gegen Barça bereits nach 21 Minuten nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden. Upamecano bekam einen Schlag aufs Knie und verließ die Arena mit Schmerzen. Vor allem Hernández und Upamecano sorgten gegen die Katalanen für Sicherheit in der Defensive.

Abstimmungen fehlen noch

Ein Spaziergang wird das Spiel in Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, Radio-Livereportage) wohl nicht werden, dazu müssen auch die Abläufe und das Zusammenspiel der Mannschaft besser werden. Oft genug fehlt es an der Abstimmung - symptomatisch war dafür eine Szene aus dem Barcelona-Spiel: Thomas Müller und Sadio Mané behinderten sich gegenseitig am Abschluss im Strafraum - und vergaben so eine gute Chance. Und das Ergebnis der letzten Saison gegen die Schwaben sollten den Bayern eine Warnung sein: Da verlor der Rekordmeister in Augsburg mit 1:2.