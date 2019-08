FC Bayern macht Transfer von Gladbacher Cuisance perfekt

"In seiner ersten Profisaison in Gladbach war Michael Cuisance bereits Gladbachs 'Spieler der Saison'. Er bringt technisch sehr viel mit, verfügt über großes Potenzial", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

"Michael soll sich bei uns entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden." Hasan Salihamidzic

Cuisance war mit seiner Rolle bei der Borussia unzufrieden. Der Juniorennationalspieler aus Frankreich war im Sommer 2017 von AS Nancy gekommen und bestritt seitdem 35 Bundesligaspiele. Cuisance hatte in Mönchengladbach noch einen Vertrag bis Ende Juni 2023. Zur Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Sie soll bei rund zehn Millionen Euro liegen. Am Dienstag soll er auf einer Pressekonferenz mit Salihamidzic vorgestellt werden.

"Ich weiß, dass dies ein sehr großer Schritt für mich ist. Aber ich fühle mich bereit und bin sehr stolz, künftig das Trikot des FC Bayern tragen zu dürfen." Michael Cuisance

Kritik aus Gladbach

Der Weggang des jungen Franzosen hat in Gladbach Unverständnis und Kritik hervorgerufen. "Er ist ein talentierter Spieler, der aber noch viel lernen muss. Ich hatte zuletzt den Eindruck, Gladbach ist ihm zu klein geworden", sagte Mönchengladbachs neuer Trainer Marco Rose.

Die Vorgehensweise des 20-Jährigen, der eine Stammplatzgarantie gefordert hatte, wurde heftig kritisiert. "Ich denke, dass er einige Verhaltensweisen, die er bei uns an den Tag gelegt hat, sicher nicht bei seinem neuen Arbeitgeber an den Tag legen wird", sagte Rose. "So ein Verhalten geht bei uns hier einfach auch nicht", betonte der Coach.