FC Bayern: Macht Sabitzer noch den Abflug?

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nach klangvollen Sommer-Transfers wie denen von Matthijs de Ligt und Sadio Mané auch im Winter namhafte Spieler nach München geholt. Laut "transfermarkt.de" übersteigt der Kaderwert der Bayern durch den Transfer von Joao Cancelo erstmals in der Vereinsgeschichte die Milliardengrenze.

Der Betrag könnte jetzt wieder sinken. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht Mittelfeldakteur Marcel Sabitzer vor einem Wechsel in die Premier League.

Sabitzer am Flughafen gesichtet

Der Mittelfeldspieler wurde am Dienstagabend am Münchner Flughafen gesichtet. Er soll nach England geflogen sein. Wie Sky berichtet, zieht es den 28-Jährigen zum Manchester United, wo der dänische Nationalspieler Christian Eriksen lange ausfällt. Der 30-jährige fehlt seinem Club verletzungsbedingt voraussichtlich bis Ende April oder Anfang Mai. Im Raum soll eine Leihe Sabitzers plus Kaufoption stehen.

Nagelsmanns Wunschspieler geht

Der Österreicher, mit Trainer Julian Nagelsmann 2021 aus Leipzig gekommen, konnte sich in München nie wirklich durchsetzen. Nach einer schwierigen ersten Saison sah es im Sommer so aus, als würde der Österreicher in seiner zweiten Spielzeit eine tragendere Rolle spielen. Doch zuletzt musste er sich im stark besetzten Mittelfeld wieder mit der Rolle eines Ergänzungsspielers begnügen. Die Situation könnte sich weiter verschärfen, wenn wie erwartet Konrad Laimer im Sommer ebenfalls aus Leipzig nach München wechselt. Sabitzers Vertrag läuft noch bis 2025.