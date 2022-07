FC Bayern löst Versprechen ein: "Runder Tisch" zu Katar

Heusgen leitet "Runden Tisch"

Diesen Unmut und die Heftigkeit der Diskussion hatte der FC Bayern offenbar unterschätzt. Wenige Tage nach der Mitgliederversammlung bot Bayern-Präsident Herbert Hainer ein persönliches Gespräch an. Schon im Anschluss an das FCB-Trainingslager 2020 in Doha hatte der Klub angekündigt, einen "Runden Tisch" auszurichten, um das Thema in aller Ruhe zu besprechen. Aufgrund der Pandemiebeschränkungen kam es dazu aber bislang nicht.

Mit Hainer und Vorstand Oliver Kahn stellen sich heute zwei Klubbosse der Diskussion. Geleitet wird der "Runde Tisch" von niemand Geringerem als dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen. Die Öffentlichkeit bleibt allerdings außen vor.