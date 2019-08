FC Bayern: Lewandowski verlängert Vertrag bis Juni 2023

Lewandowski war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund gekommen. Der Pole wurde bereits viermal Bundesliga-Torschützenkönig, dreimal davon im Bayern-Trikot. Auch in dieser noch jungen Saison erzielte der 31-Jährige schon fünf Treffer. Sein bisheriger Vertrag lief bis 2021. Insgesamt stehen 207 Tore nach 292 Spielen in der deutschen Eliteklasse auf dem Konto des Stürmers, der damit Platz fünf in der ewigen Torjägerliste belegt. Für den FC Bayern erzielte er in 246 Pflichtspielen 197 Tore.

"Lewa ist Wahnsinn. Er ist ein Stürmer, den man sich nur wünschen kann. Ein Wort: unverzichtbar!" FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Schalke-Spiel, bei dem Lewandowski ein Hattrick gelang und quasi im Alleingang den FC Schalke besiegte

Wechselgerüchte im Sommer 2018

Letzten Sommer sah es noch so aus, als würde der Stürmer den Rekordmeister verlassen. Hartnäckig hielten sich Gerüchte, wonach Real Madrid an einer Verpflichtung des Polen interessiert gewesen wäre. Doch nach dem frühen Aus der Polen bei der WM konnte sich Lewandowski auf der internationalen Bühne nicht empfehlen.

Im Bewusstsein, den europäischen Henkelpott wohl doch nur mit den Bayern holen zu können, wandte sich Lewandowski, der früher eher als Einzelgänger galt, dem Team zu und übernahm als Vize-Kapitän von Manuel Neuer auch mehr Verantwortung.

"Alleine kann man ein Spiel gewinnen, aber mit der Mannschaft gewinnst du Titel." Robert Lewandowski nach dem Schalke-Spiel

Verstärkungen gefordert und bekommen

Hauptauslöser für die Vertragsverlängerung bei den Bayern dürften aber die jüngsten Transfers des FCB gewesen sein. Denn Lewandowski hatte in der Vorbereitungsphase immer wieder Verstärkung gefordert.

"Wenn du daran denken willst, alle Titel zu gewinnen, brauchst du Verstärkungen." Robert Lewandowski im Rahmen der USA-Reise des FC Bayern

Und kurz nach Saisonstart schlugen die Bayern auf dem Markt zu. Vor allem der 27-jährige Brasilianer Philippe Coutinho soll das fehlende Puzzleteil auf dem Weg zum von Lewandowski so ersehnten ersten Champions-League-Titel seiner Karriere sein. "Unser Kader ist optimal", sagte der 31-Jährige nach den Ausleihen Coutinhos vom FC Barcelona und Ivan Perisics von Inter Mailand. Zudem kam noch Mickaël Cuisance aus Gladbach. Lewandowski hat gefordert - der FC Bayern hat geliefert und konnte sich im Gegenzug die Dienste des Top-Stürmers sichern.