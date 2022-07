FC Bayern: Lewandowski trainiert noch im Bayern-Dress

Robert Lewandowski hat das Training des FC Bayern in der Sommer-Vorbereitung aufgenommen. Der Weltfußballer, der den deutschen Serienchampion zum FC Barcelona verlassen will, absolvierte am Mittwoch in München seine erste Einheit nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Am Vortag hatte er die üblichen Leistungstest absolviert.

Mit wem fliegt Lewandowski in die USA?

Lewandowski war im weißen Trainingsdress der Münchner auf dem Rasen am Vereinsgelände an der Säbener Straße zu sehen. Ein Bild, das viele Fans nach den Aussagen des Polens, seine Geschichte mit dem FC Bayern sei vorbei, kaum noch für möglich gehalten hätten. Wie lange es den 33 Jahre alten Torjäger noch im Bayern-Trikot zu sehen gibt, ist offen.

Am Samstag ist die große Münchner Teampräsentation in der Allianz Arena geplant, am Montag starten die Bayern ihre USA-Tour. Auch Barcelona will am Wochenende in die Vereinigten Staaten reisen und hofft, dass bis dahin auch ein Ticket für Lewandowski gebucht werden kann.

Barcelona bleibt dran

Medienberichten zufolge plant der FC Barcelona, ein finales Angebot von 50 Millionen Euro Ablöse plus Boni für den Superstürmer einzureichen. Dem Vernehmen nach wäre der deutsche Rekordmeister ab dieser Summe verhandlungsbereit. Stand jetzt gilt die Aussage der Bayern-Bosse, dass Lewandowski seinen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag erfüllen soll. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtete, ist Barcelona zuversichtlich, noch in dieser Woche eine Einigung mit den Bayern zu erzielen.