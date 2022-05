FC Bayern: Lewandowski in der Startelf - zum letzten Mal?

Herausforderung Winter-WM

In knapp zwei Monaten, am 8. Juli, startet der FC Bayern in die Vorbereitung auf die neue Saison. Ähnlich wie in Nagelsmanns erstem Jahr bleibt ihm nur wenig Zeit. Denn die Bayern reisen in der Saisonvorbereitung unter anderem in die USA. Eigentlich hat Nagelsmann nur zwei Wochen Zeit für geregeltes Training. Die neue Bundesliga-Saison beginnt am 5. August, die erste DFB-Pokal-Hauptrunde wird bereits eine Woche vorher ausgetragen.

Eine besondere Herausforderung wartet zudem durch die Fußball-WM im Dezember in Katar. "Extremes Nachdenken bezüglich Kader, aber auch der Psyche der Spieler", sei notwendig, so Nagelsmann. Nicht nur für den jungen Bayerncoach und sein Team eine neue, bisher noch nie dagewesene Herausforderung mit engem Zeitplan und ungewöhnlicher Winterpause.

Bis zum 13. November wird in der Bundesliga gespielt, die WM beginnt am 21. November. Das WM-Finale findet am 18. Dezember statt. In der Bundesliga soll dann ab dem 20. Januar 2023 wieder gespielt werden. Ungewohnt dabei: Bis zur Winterpause werden nur 15 Spieltage absolviert sein, 2023 stehen also noch 19 Spieltage an.