FC Bayern: Leroy Sané will beim Comeback nichts überstürzen

Leroy Sané sieht sich auf einem guten Weg zum Comeback beim FC Bayern München. Der deutsche Fußball-Nationalspieler hatte sich nach andauernden Problemen im Adduktorenbereich unmittelbar nach dem EM-Aus im Sommer einem Eingriff an der Leiste unterzogen. "Ich fühle mich fit, bisher läuft alles nach Plan. Ich konnte die ersten Mannschaftseinheiten gut mitmachen, hatte keine Probleme und hoffe, dass es so weitergeht", sagte der 28-Jährige in einem Gespräch auf der Vereinshomepage.

Das Ende der abgelaufenen Saison war geprägt von Schmerzen - er biss sich von Spiel zu Spiel. Doch trotz seiner Blessuren schaffte es der offensive Mittelfeldspieler in den EM-Kader. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land stand er nur im Achtelfinale gegen Dänemark und im Viertelfinale gegen Spanien in der Startelf. Beim Aus der DFB-Elf gegen Spanien (1:2 n.V.) musste Sané zur Halbzeitpause mit Schmerzen ausgewechselt werden.

Sané lobt Trainer Kompany: " Ein super Mensch"

Deshalb will der Offensivspieler nun auch nichts überstürzen: "Wir haben es bewusst offengelassen, um mir die Zeit zu geben, bis ich sagen kann: Alles fühlt sich perfekt an. Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wann es so weit sein wird", betonte er.

Mit seinem aktuellen Trainer Vincent Kompany hat Sané sogar noch in England zusammengespielt. "Ich habe mich riesig gefreut, als ich ihn das erste Mal wieder getroffen habe. Er ist ein super Mensch", erzählte Sané. "Dazu habe ich jetzt miterlebt, wie gut er das Training leitet. Die Trainer haben alle eine super Energie, Vincent Kompany hat eine tolle Ausstrahlung."

Konkurrenzkampf mit Olise?

Mit der Verpflichtung von Michael Olise hat Sané einen direkten Konkurrenten um einen Platz in der Start-Elf. In seinen bisherigen zwei Spielen für den FC Bayern (im Pokal beim SSV Ulm und in der Liga in Wolfsburg) war das Potential des 22-Jährigen bereits zu erkennen.

Aber Kompany scheint auf beide Spieler zu setzen. Laut "Sky" planen die Bayern, Sané auf dem linken Flügel einzusetzen – genau die Position, auf der er bei Manchester City so überzeugend spielte. Im System von Kompany soll Neuzugang Olise dann auf dem rechten Flügel spielen.

Sanés großer Traum: "DFB-Pokal, und natürlich Champions League"

Nach einer verkorksten Saison ohne Titel hat sich Sané hohe Ziele gesetzt. "Wir müssen auf jeden Fall die Meisterschaft wieder holen", forderte er. Ein "sehr großes Ziel" sei es aber auch. "den DFB-Pokal zu gewinnen. Den habe ich mit Bayern noch nicht gewonnen, deswegen ist der ganz weit oben bei mir – und natürlich die Champions League!"

Sané wechselte zur Saison 2020/21 - also nach dem Triple-Triumph - zum Rekordmeister. Seitdem kam der FC Bayern im DFB-Pokal nur einmal ins Viertelfinale - sonst war schon in der 2. Runde Schluss.