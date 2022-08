Spitzenspiel: Sané rettet Punkt gegen Bayern-Schreck Gladbach

Die Bayern starteten wie gewohnt mit viel Ballbesitz und sehr dominant in das Spiel. Die Rollenverteilung im Verlauf der ersten Halbzeit ganz klar: Bayern warf alles nach vorne, die Fohlen hielten defensiv dagegen.

Chancenwucher für die Bayern

Die Chancen für das Team von Trainer Julian Nagelsmann häuften sich: Joshua Kimmich lenkte einen Freistoß gefährlich knapp am Tor vorbei, Kingsley Coman (22.) setzte sich leicht tänzelnd gar gegen drei Gladbacher durch und zog dann aus der Distanz einfach mal ab - der Ball flog nur ein paar Zentimeter über die Latte.

Die größte Bayern-Chance bis dato ging auf das Konto von Leroy Sané (32.). Er setzte sich im Strafraum zunächst gegen mehrere Verteidiger durch, wurde dann aber in letzter Instanz von Kō Itakura gestoppt. Der drehte sich nach seiner ersten Verteidigungs-Aktion auf dem Boden noch einmal, um Sanés Schuss mit dem Fuß ins Toraus zu lenken.

Mané mit ungültigem Doppelpack

Kurz darauf (34.) feierte Sadio Mané bereits sein viertes Bundesliga-Saisontor in Zusammenarbeit mit Thomas Müller, doch der VAR crashte die Party. Sané hatte zuvor, bei der Entstehung des Treffers, im Abseits gestanden. Keine fünf Minuten später traf Mané erneut, aber die Fahne war oben - wieder Abseits.

Gladbach-Treffer aus dem Nichts

Die Bayern dominierten das Spiel nach Belieben, hätten eigentlich bereits deutlich führen müssen. Aber die Genauigkeit fehlte bei einigen Aktionen und auch das Timing passte nicht immer.

Kurz vor der Halbzeit erwischte Dayot Upamecano einen Ball von Christoph Kramer im Mittelfeld nicht, das nutzte Marcus Thuram direkt aus. Er eilte komplett alleine in Richtung Bayern-Tor, entschied das Duell mit Manuel Neuer für sich und traf zum völlig überraschenden 1:0 für Gladbach (43.). Zuvor hatten die Gäste keine wirkliche Torchance gehabt.

Bayern-Offensive gegen Sommer

In der zweiten Hälfte scheiterten die Bayern erneut an dem starken Japaner Itakura, der einfach immer wieder im Weg stand. Sadio Mané verlor zudem das Duell mit Gladbach-Keeper Yann Sommer. Mané hatte in der 61. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, stand ganz alleine kurz vor dem Tor, zog ab, aber der Gladbacher Keeper war zur Stelle. Er wehrte den Ball ab, der gelangte wieder zurück zum neuen Bayern-Star, der direkt nachlegte, aber nochmals war Sommer da: Er stoppte den Ball mit seinem Fuß - ganz starke Reaktion vom Gladbacher Schlussmann.

Die Sommer-Show

Mané sollte nicht der Einzige bleiben, der an Sommer scheiterte: Sané blieb in der 65. und 68. Minute chancenlos gegen den Keeper. Auch der eingewechselte Jamal Musiala versuchte es per Querpass (70.) - keine Chance. Das Spiel verlagerte sich komplett vor das Tor der Gladbacher und die Sommer-Show nahm ihren Lauf. Ein Ball nach dem anderen flog auf seinen Kasten, doch der Schweizer machte ein überragendes Spiel - es gab kein Vorbeikommen für die Bayern.

Bis zur 83. Minute: Alphonso Davies und Jamal Musiala im Zusammenspiel, der Youngster sah den freistehenden Sané vor dem Tor und der nutzte die Gelegenheit: Gegen die Laufrichtung von Sommer zog er ab und traf präzise ins linke Eck - der verdiente Ausgleich für die offensiv stärkeren Bayern.

Die Münchner warfen in den letzten Minuten noch mal alles nach vorne, doch niemand konnte den überragenden Sommer überwinden. Bayern und Gladbach trennten sich mit einem 1:1, trotz deutlich mehr Torchancen auf Seiten der Bayern. Der Matchwinner für die Borussia war ganz klar: Yann Sommer.