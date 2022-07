FC Bayern: Leistungstests und Gerüchte um Laimer

Sven Ulreich, Malik Tillman, Omar Richards, dazu Rückkehrer Joshua Zirkzee (war zuletzt an den RSC Anderlecht verliehen) - die Namen der Spieler, die sich am frühen Samstagmorgen zu Leistungstests im Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder einfanden, waren noch nicht so prominent. Grund: Die deutschen und ausländischen Nationalspieler steigen erst am 8. bzw. 12. Juli ein, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.