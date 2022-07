FC Bayern leiht Sarpreet Singh erneut an Jahn Regensburg aus

Für die Regensburger war Singh bereits in der vergangenen Saison im Einsatz gewesen. In 25 Spielen erzielte er fünf Tore und bereitete acht weitere vor, ehe ihn eine Schambeinverletzung im Saisonendspurt ausbremste. In der glanzvollen Hinrunde zählte der Offensivmann zu den Stützen beim Jahn.

Wieder Regensburg statt Bremen

"Nachdem Sarpreets Wechsel zu Werder Bremen in die Bundesliga nicht geklappt hat und er verletzungsbedingt noch ein paar Wochen kürzertreten muss, freuen wir uns sehr, dass er in ein gewohntes Umfeld zurückkehren kann. Wir sind überzeugt, dass er beim Jahn wieder an seine alte Leistungsstärke anknüpfen wird", sagte der Münchner Nachwuchschef Jochen Sauer.