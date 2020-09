FC Bayern lehrt Konkurrenz das Fürchten

Das neue Münchner Traum-Duo verschwand breit grinsend und dick eingepackt in schwarze Winterjacken in der Kabine. Angeführt von Dreifachtorschütze Serge Gnabry und Stareinkauf Leroy Sané hat das hungrige Triple-Ensemble des FC Bayern auch ohne Fans die 58. Saison der Bundesliga gleich wieder mit einem furchteinflößenden Schützenfest eröffnet. 26 Tage nach dem Champions-League-Triumph in Lissabon war der Krisenklub FC Schalke 04 beim lockeren 8:0 (3:0) am Freitagabend in der leeren Allianz Arena nur ein Spielball für die Siegmaschine von Trainer Hansi Flick.

"Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, endlich mit den Jungs zusammen Fußball zu spielen", sagte Sané, der als Torschütze und Vorbereiter geglänzt hatte, beim Streamingdienst DAZN. "Es war ein sehr guter Tag, ein gutes Spiel, viele Tore. Wir haben nichts anbrennen lassen. Ich bin sehr glücklich."