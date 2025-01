FC-Bayern-Lazarett lichtet sich: Stanisic und Neuer im Training

Das erste Training der Münchner am Donnerstag hatte noch hinter verschlossenen Türen stattgefunden, das zweite am Freitag (2.1.) war öffentlich - der Andrang der Fans an der Säbener Straße bei schönstem Winterwetter war enorm. Rund 2.000 FCB-Anhänger verfolgten die Übungseinheit.

Nach seinem Anfang Dezember erlittenen Rippenbruch war Kapitän Manuel Neuer wieder im Training dabei. Weitere Stars wie Harry Kane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich oder Thomas Müller nahmen ebenfalls an der Einheit teil.

Auch die zuletzt verletzt fehlenden Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry konnte Trainer Vincent Kompany nach zum Teil langen Zwangspausen erstmals wieder im Teamtraining begrüßen. Stanisic war wegen eines Außenbandrisses im Knie schon seit August ausgefallen. Coman (Muskelfaserriss) und Gnabry (Kniebeschwerden) hatten zum Ende des Jahres beim Tabellenführer gefehlt.

Palhinha und Ito trainieren individuell - Boey fehlt noch

Zudem kann Kompany auf ein baldiges Comeback seiner Langzeitverletzten Joao Palhinha (Muskelbündelriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) hoffen. Beide trainierten individuell. Sacha Boey fehlte weiterhin wegen seiner vor Weihnachten erlittenen Bänderverletzung im linken Sprunggelenk.

Ihr einziges Testspiel bestreiten die Münchner am 6. Januar beim ehemaligen österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. In der Bundesliga geht es für Kompanys Mannschaft am 11. Januar bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, live in der Radioreportage) weiter. Danach folgt ein Hammer-Programm mit fünf weiteren Pflichtspielen innerhalb von 18 Tagen, zwei davon noch in der Ligaphase der Champions League bei Feyenoord Rotterdam und gegen Slovan Bratislava.