FC Bayern lässt Liga-Frust mit 6:1-Sieg an Bremen ab

Matchwinner Coutinho

Coutinho, zuvor überhaupt nur mit drei Saisontreffern, wurde als Dreifachtorschütze zum Mann des Spieltags. Die Bayern beherrschten den Gegner in der zweiten Halbzeit nach Lust und Laune: 28 Torschüsse, 73 Prozent Ballbesitz und 89 Prozent angekommene Pässe waren die Zahlen der Dominanz. Trainer Hansi Flick hatte drei Siege zum Jahresabschluss gefordert, der erste Dreier ist damit eingefahren.

Wieder in der Spur

Damit sind die Bayern nach den zwei unglücklichen Niederlagen in der Bundesliga in Mönchengladbach (1:2) und gegen Leverkusen (1:2) wieder in der Spur. Schon unter der Woche hatten sie mit dem 3:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur in der Champions-League einen neuen historischen Rekord aufgestellt und sich mit sechs Siegen fürs Achtelfinale qualifiziert. Der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach beträgt nun vier Punkte, allerdings sind die Borussen erst am Sonntag gefordert und können wieder auf sieben Zähler wegziehen. Die Bayern verbessern sich vorerst auf Platz vier.

Bayern München - Werder Bremen 6:1 (2:1)

München: Neuer - Pavard, Boateng (46. Perisic), Alaba, Davies - Thiago, Kimmich - Gnabry, Goretzka (70. Thomas Müller), Coutinho (82. Singh) - Lewandowski. - Trainer: Flick

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie (45.+2 Friedl), Groß, Veljkovic - Lang, Sahin, Augustinsson - Maximilian Eggestein, Klaassen - Osako (67. Bittencourt), Rashica (86. Bartels). - Trainer: Kohfeldt

Tore: 0:1 Rashica (24.), 1:1 Coutinho (45.), 2:1 Lewandowski (45.+4), 3:1 Coutinho (63.), 4:1 Coutinho (72.), 5:1 Thomas Müller (75.)

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Pavard (2), Jerome Boateng (4) - Groß (2), Friedl (2)