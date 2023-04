FC-Bayern-Krise: Leidet Tuchel unter Nagelsmanns "Altlasten"?

Wie groß ist die Krise beim FC Bayern tatsächlich? Olaf Thon muss schmunzeln. Der ehemalige Fußballprofi, von 1988 bis 1994 in München am Ball, erinnert sich an deutlich schlimmere Zeiten. "Als ich bei Bayern spielte, da sind wir am Ende Zehnter geworden", sagte er in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen zurück.

Die aktuell schwierige Situation auf und neben dem Platz? Thon nimmt es gelassen: "Die Enttäuschung ist da, aber ich sehe das nicht so dramatisch. Man kann ein Jahr auch mal nur Deutscher Meister werden. Aber es wird eng."

Den Hauptgrund für die derzeit dürftigen Auftritte der Münchner sieht Thon in der Vergangenheit: "Es sind die Altlasten", sagt er: "Das geht auf alte Sachen zurück unter dem alten Trainer, das muss der Tuchel jetzt ausbaden." Harte Worte und Kritik am ehemaligen FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Mané kontra Sané - "das hat sich aufgestaut"

Auch Konflikte wie die jüngste Kabine-Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané zähle zu diesen "Altlasten, die da gärten". Dass beide Spieler nur im Affekt aneinandergeraten sind? "Das glaube ich nicht. Das hat sich vielleicht aufgestaut, auch zwischen anderen Spielern. Wenn man Spiele nicht gewinnt, entlädt sich das", so Thon.

"Wir waren alle überrascht. Aber viel zu viele Dinge sind passiert, vor allem die Dinge, die nichts mit dem Fußball zu tun haben ... Für mich war es unumgänglich." Olaf Thon über die Trennung des FC Bayern von Julian Nagelsmann