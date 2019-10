FC Bayern: Kovac warnt vor Hochmut

Das 7:2 bei den Spurs - was für eine Sternstunde oder - wie es Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge formulierte - ein Stück Geschichte, das die Münchner da geschrieben haben. So weit, so korrekt. Doch genau darin liegt auch eine große Gefahr, findet Niko Kovac: Das 7:2 sei ein "Statement" gewesen, mehr aber auch nicht. "Es ist wichtig, dass wir den Boden nicht unter den Füßen verlieren. Wir haben noch nichts erreicht. Deshalb: sachlich und bescheiden bleiben", so die Forderung des 47-Jährigen vor der Partie am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen).