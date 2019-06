FC Bayern: Kovac sieht Handlungsbedarf bei Neuzugängen

Kovac: "Mit 17 Profis kommen wir nicht weit"

Am 8. Juli ist Trainingsstart beim Double-Gewinner. Stand jetzt hätte Kovac in eineinhalb Wochen einige Profis zu wenig am Start. Kovac will mit 19 Feldspielern in seine zweite Saison bei den Bayern gehen. Aktuell stehen ihm 17 Profis zur Verfügung, darunter aber Jérôme Boateng, der den Klub verlassen soll, und Renato Sanches, der unbedingt gehen will. Auch die Talente Alphonso Davies (18) und Jann-Fiete Arp (19) gehören dazu.

"Mit 17 Profis kommen wir nicht weit", sagte Kovac, "19 brauchen wir schon." Und das wäre dann immer noch ein verhältnismäßig dünner Kader, wenn man auf andere Klubs blickt und das Pflichtspielprogramm, das den Münchnern bevorsteht.

Rechnet man Boateng und Sanches raus, wären es momentan nur noch 15 Spieler - also müssten, wie von Kovac gefordert, vier Neue kommen. Hoeneß, der verbal so großspurig vorgeprescht war, versucht inzwischen zurückzurudern. Akut sei die Lage nicht, betont er jetzt. "Bis Ende Juli musst du fertig sein."