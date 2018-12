FC Bayern: Kovac' Reise in die Vergangenheit

Vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hat Bayern Münchens Trainer Niko Kovac die sportliche Entwicklung bei seinem früheren Arbeitgeber Eintracht Frankfurt in den höchsten Tönen gelobt. "Sie sind zu Recht dort, wo sie sind, in der Bundesliga und der Europa League," sagte der Coach. Besonders lobte er die Spieler Ante Rebic und Luka Jovic: "Das sind zwei richtig gute Spieler, haben das auch international bewiesen. Wenn Luka auf dem Dampfer bleibt, wird er ein Weltklassespieler." Auf die Frage, ob die beiden auch was für den FC Bayern wären, wiegelte Kovac ab: "Wir haben schon gute Spieler. Und Fredi (Bobic, Anm. d. Red.) hat dieses Jahr seine Pläne. Er wird keinen abgeben."

Supercup gegen Frankfurt gewonnen

Das Duell an diesem Samstag (18.30 Uhr, Liveeinblendungen bei Heute im Stadion) ist für den 47-Jährigen schon der zweite Auftritt mit den Bayern in Frankfurt. Anfang August hatten die Münchner im Supercup einen glatten 5:0-Sieg gefeiert. Mit einem ähnlichen Ausgang rechnet Kovac dieses Mal nicht. "Wir müssen gut vorbereitet sein, das Spiel wird ganz anders als die Begegnung im Supercup. Wir müssen dem Gegner die Stärken nehmen und unsere Stärken zeigen."

Vor allem sollte der Rekordmeister drei Punkte aus Frankfurt mitnehmen. Die Bayern trennen nur noch sechs Punkte auf Tabellenführer Borussia Dortmund, vielleicht können die Münchner noch etwas aufholen. Denn der BVB trifft am Samstag auf das zweitplatzierte Mönchengladbach. Wieder mit dabei sind die zuletzt angeschlagenen Jerome Boateng und Kingsley Coman.

