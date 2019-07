Zu seinen Zielen für die kommende Saison sagte Kovac: "Wir wollen international sehr viel besser abschneiden." Mit dem Double hatte der Trainer in seinem ersten Jahr zwar Titel abgeliefert, aber das Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool sorgte immer wieder für Diskussionen und Unzufriedenheit, gerade bei Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Der hatte sich auch jetzt in der Saisonvorbereitung wieder zu Wort gemeldet: "Dieser Klub lechzt nach der Champions League", meinte er bei "Sport1". Kovac kann das verstehen, erklärte dazu aber auch: "Die Champions League kann immer nur einer gewinnen. In den letzten 43 Jahren hat der FC Bayern das zweimal geschafft. Aussprechen ist leicht, Umsetzen ist schwer."

Transfermarkt schwierig

Zu den verhaltenen Aktivitäten der Bayern auf dem Transfermarkt meinte Kovac: "Wir schauen uns auf allen Positionen um." Bedarf sieht er aber vor allem im Angriff auf den Außenpositionen, nach den Abgängen von Arjen Robben und Frank Ribery. "Wir versuchen, sie zu ersetzen. Das wird schwer", so Kovac. Einer Verpflichtung von Leroy Sané würde er sofort zustimmen: "Ja!", sagte Kovac, ohne zu zögern. "Er würde uns auf jeden Fall helfen". Da die Bayern mittlerweile aber mit "Staaten und Milliardären" um Spieler böten und in Spanien und England mehr gezahlt werde, seien die Verhandlungen manchmal schwierig.

Kovac plant mit Arp

Der einzige Neuzugang im Angriff heißt bislang: Jann-Fiete Arp. Er wurde am Dienstag auf der Pressekonferenz vorgestellt. "Alles ist anstrengend, wie es sich in der Vorbereitung gehört. Ich bin optimistisch, dass ich lange hier sein werde. Meine Zukunft liegt hier im Verein", meinte Arp zum Start. Er wolle sich "viel abschauen und schnell verbessern". Kovac sieht in ihm einen "sehr jungen Spieler mit großem Potenzial", der Zeit und seine Minuten bekommen soll. Allerdings könne Arp anfangs auch noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Gleichzeitig freute er sich über einen weiteren Zugang ganz besonders: Die Verpflichtung von Co-Trainer Hansi Flick sei ein "ganz wichtiger Transfer!"