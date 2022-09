FC Bayern: Konzentration auf Mailand, kein Interesse an Kane

Die Transferperiode ist gerade vorbei. Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München wird jedoch weiter über mögliche Neuzugänge - wenn auch erst zur nächsten Saison - spekuliert. Nach zuletzt zwei Remis in der Liga und schwacher Torausbeute ist der Name des englischen Nationalstürmers Harry Kane wieder omnipräsent.

Kane zu Bayern? "Da ist nichts dran"

Doch vor dem Abflug der Bayern vom Münchner Flughafen nach Mailand dementierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic entsprechende Gerüchte. "Grundsätzlich äußere ich mich nicht zu den Spielern, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen. Ich glaube, dass wird etwas zu hoch gespielt", sagte er: "Ich glaube nicht, dass Oliver Kahn eine Verpflichtung von ihm forciert. Da könnt Ihr alle einen Gang zurückschalten, da ist nichts dran."

Angeblich sei Vorstandschef Oliver Kahn ein großer Fan des Tottenham-Stürmers und forciere einen Wechsel im kommenden Jahr.

Salihamidzic: "Wir müssen einfach mehr Tore machen"

Bayerns Sportvorstand bemühte sich, den Fokus dafür auf das Spiel bei Inter Mailand (Mittwoch, 21.00 Uhr, Radio-Livereportage und Ticker im Livecenter BR24 Sport) zu legen. "Jetzt schalten wir um in den 'Modus Champions League'. Es geht von null los", sagte Salihamidzic. Angesichts der schwachen Chancenauswertung in den Bundesligaspielen gegen Mönchengladbach und Union Berlin blieb Salihamidzic gelassen: "Wir müssen einfach mehr Tore machen."

Salihamidzic ist klar, dass angesichts zahlloser vergebener Hochkaräter in der Bundesliga immer wieder die Frage nach dem abgewanderten Robert Lewandowski oder eben einem Ersatz wie Kane auf kommen wird. Er konterte jedoch: "Ich glaube man muss die ganze Saison sehen. Wir haben einige Tore geschossen. Deswegen lasse ich mich davon nicht beeinflussen. Ich weiß, was unsere Jungs können."

"Jeder kann sich jetzt zeigen, jeder kann Tore machen. Der Trainer wird die Richtigen aufstellen. Da habe ich volles Vertrauen in die Truppe." FC-Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Volle Konzentration auf Mailand

Insofern gehen die Bayern den Champions-League-Auftakt bei Inter Mailand gelassen an. "Wir müssen schauen, dass wir gleich - so wie immer - versuchen, unser Spiel dem Gegner aufzudrücken", fordert Salihamidzic: "Wir wissen alle, was für eine starke Mannschaft das ist."

Aber nicht nur Mailand. Von einem Zweikampf um den Gruppensieg zwischen Barcelona und Bayern und dem Kampf um die Plätze dahinter zwischen Mailand und Viktoria Pilsen will Salihamidzic nichts wissen. "Ich glaube, dass die Gruppe wirklich schwierig ist, alle vier gute Mannschaften sind."

Die Auftakt-Aufgabe für die Bayern also klar: "Wir müssen konzentriert und fokussiert in das Spiel gehen, weil das ein richtig, richtig guter Gegner ist."