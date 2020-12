FC Bayern München: Nur 1:1 bei Union Berlin

Nach etwa zehn Minuten wurden die Bayern druckvoller, aber Berlin stand defensiv stark. Mitten in der Drangphase der Gäste kam der Ball in der 22. Minute zu Liverpool-Leihgabe Awoniyi, der freie Bahn hatte, letztlich aber am Tor vorbeizog. Eine Riesenchance für die Köpenicker zum 2:0 - es blieb jedoch bei der knappen Führung. Im Gegenzug verpasste Lewandowski den Ausgleichstreffer, als er frei vor Union-Torhüter Andreas Luthe auftauchte, von Marvin Friedrich bedrängt wurde und zu Boden ging. Kein Elfmeter entschied Schiedsrichter Bastian Dankert zurecht.

Obwohl die Flick-Elf mittlerweile mehr Kontrolle hatte und mehr Dampf machte, schlichen sich immer wieder Fehler und ungenaue Zuspiele ins Bayern-Spiel ein. In den letzten Minuten der ersten Hälfte scheiterten erst Gnabry (43.), dann Kingsley Coman (44.) an Luthe. So blieb es beim 1:0 zum Seitenwechsel.

"Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht." Bayern-Profi Thomas Müller

13. Saisontor für Lewandowski

Die zweite Hälfte begann so, wie die erste Hälfte endete: Die Münchner drängten auf den Ausgleichstreffer, doch die Abwehr der Hauptstädter stand gut. Bis zur 67. Minute, als Lewandowski zum 1:1 traf: Coman setzte sich auf der linken Seite durch, passte zum Polen, der am Elfmeterpunkt lauerte und schnörkellos draufhielt.

Anschließend erhöhte der Rekordmeister das Tempo, die Berliner konterten und erspielten sich gute Chancen, die sie aber nicht nutzen konnten. Auch der FC Bayern wollte sich nicht mit dem Remis zufrieden geben. In der 89. Minute verhinderte Luthe mit einem herausragenden Hechtsprung die Niederlage für sein Team: Coman dribbelte sich auf der linken Seite nach vorn, flankte gefährlich an den Fünfmeterraum zum eingewechselten Leroy Sané, dessen Kopfball eigentlich schon im Tor war - hätte nicht Luthe noch in letzter Sekunde mit den Fingerspitzen das Leder rausgekratzt. Es blieb beim gerechten Unentschieden.

"Für unsere eigenen Ansprüche fühlt sich das natürlich als zu wenig an." Bayern-Torhüter Manuel Neuer

Punktgleich mit RB Leipzig

Trotz der dritten Punkteteilung aus den vergangenen vier Ligaspielen bleiben die Münchner vorerst Spitzenreiter vor dem punktgleichen Tabellenzweiten RB Leipzig (beide 24 Zähler). Bayer Leverkusen könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim vorbeiziehen.

Union Berlin - FC Bayern München | 1:1 (1:0)

Union Berlin: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Griesbeck (71. Ryerson), Prömel - Becker, Ingvartsen (36. Teuchert), Bülter (71. Endo) - Awoniyi (90.+1 Gentner). Trainer: Fischer

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Jerome Boateng, Alaba, Davies - Goretzka (76. Tolisso), Musiala (63. Leroy Sane) - Thomas Müller - Gnabry (87. Choupo-Moting), Lewandowski, Coman. Trainer: Flick

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Tore: 1:0 Prömmel (4.), 1:1 Lewandowski (67.)

Zuschauer: keine

Gelbe Karten: Knoche, Prömel (3), Becker - Davies, Gnabry (2)