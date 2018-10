FC Bayern kommt nicht über 1:1 gegen Ajax hinaus

Nach einer guten Anfangsphase enttäuschten die Bayern im zweiten Gruppenspiel gegen Amsterdam über weite Strecken. Mats Hummels (4.) hatte den Rekordmeister mit einem Kopfball früh in Führung gebracht, Noussrai Mazraoui (22.) glich für die engagierten Niederländer aus. Zwischen der 19. und 78. Minute schossen die Bayern nicht einmal aufs Tor. Dagegen vergaben die Gäste die ein oder andere gute Chance, wie Dusan Tadic (73.) oder Danny van de Beek (75.) in der zweiten Halbzeit. Die Münchner waren insofern selbst mit dem Unentschieden noch gut bedient.

"Wir haben es nicht geschafft, uns in der gegnerischen Hälfte festzuspielen. Vom Einsatz her war es gut, aber insgesamt ging es zu viel hin und her mit zu vielen einfachen Ballverlusten." Thomas Müller

Kovac setzt auf Erfahrung

FCB-Trainer Niko Kovac setzte in der Startelf mit Arjen Robben und Franck Ribery auf Erfahrung und ein Durchschnittsalter von 30 Jahren. Ajax dagegen schickte erwartungsgemäß einen sehr junge Mannschaft (Durchschnittsalter: 24 Jahre) auf den Rasen. Nach guten Kombinationen und mehreren Chancen in den ersten zehn Minuten ließen die Bayern schnell nach. Die beste Chance nach dem Tor hatte James Rodriguez aus acht Metern in der Schlussphase (78.), als Ajax-Keeper Andre Onana extrem stark auf der Linie reagierte. Sonst waren Abschlüsse zu selten und Abwehrprobleme wie beim 0:2 in Berlin zuletzt in der Bundesliga sichtbar. Großes Glück hatte der FCB dann sogar in der Nachspielzeit: Ein Freistoß von Lasse Schöne klatschte an die Latte.

4 Punkte nach zwei CL-Spielen

Bayern steht nach zwei CL-Spieltagen punktgleich mit Ajax Amsterdam (je 4 Punkte) auf Platz zwei der Gruppe E. Das nächste Gruppenspiel bestreiten die Bayern am 23. Oktober bei Außenseiter AEK Athen, die an diesem Spieltag mit 2:3 (0:2) gegen Benfica Lissabon verloren.

Bayern München - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

München: Neuer - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels (90.+3 Süle), Alaba - Martinez - Thomas Müller, Thiago - Robben (62. Rodriguez), Lewandowski, Ribery (74. Gnabry). - Trainer: Kovac

Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Wöber, Tagliafico - Schöne - van de Beek (75. de Wit), Blind - Ziyech, Neres (85. Dolberg) - Tadic. - Trainer: ten Hag

Tore: 1:0 Hummels (4.), 1:1 Mazraoui (22.)

Gelbe Karten: Martinez, Rodriguez, Gnabry - van de Beek, Blind

Schiedsrichter: Pavel Kralovec (Tschechien)

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)