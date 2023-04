FC Bayern kommt gegen Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinaus

Nur eine richtig gute Chance hat der TSG Hoffenheim gereicht, beim FC Bayern München ein 1:1-Unentschieden zu erreichen. Der Rekordmeister bleibt trotzdem Spitzenreiter, weil der Verfolger Borussia Dortmund nicht über ein 3:3 beim VfB Stuttragt hinaus kam.

Müller und Cancelo in der Startelf

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel verzichtete im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf eine große Rotation. Im Vergleich zur Champions-League-Parte nahm er lediglich zwei Wechsel an der Startformation vor. Alphonso Davies und Jamal Musiala setzte der Coach zunächst auf die Bank. Stattdessen rückte Kapitän Thomas Müller zurück in die erste Elf, Joao Cancelo begann in der Abwehr. Verzichten musste Tuchel weiterhin auf den verletzten Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, für den wie zuletzt Serge Gnabry auf die Position in der Sturmspitze rückte.

Hoffenheim höchst passiv, Pavard trifft zum 1:0

Gegen ausschließlich defensiv denkende Hoffenheimer konnten die Bayern in der ersten Halbzeit in aller Ruhe nach einer Lücke suchen. Die fanden sie nach rund einer Viertelstunde. Im Zuge einer Ecke rutschte ein Schuss von Kingseley Coman ab und landete direkt vor den Füßen von Benjamin Parvard. Der musste sich nur schnell umdrehen, dann konnte er zum 1:0 vollenden. Die Gäste hingegen hatten in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Schuss abgegeben.

Überraschender Ausgleich und einmal Abseits

Pavel Kadeřábek zeigte (55.) den allerersten Abschlussversuch der TSG. Kurz danach sah Pavard nach einer unnötig harten Grätsche die Gelbe Karte. Damit ist der Franzose in der kommenden Woche für das Ligaspiel in Mainz gesperrt. Nachdem die Münchner auch nach einer Stunde Spielzeit die Hoffenheimer Passivität nicht ausnutzen konnte, versuchte es Tuchel (60.) mit einem Dreifachwechsel. Alphonso Davies ersetzte Kingsley Coman Mathys Tel kam für Leroy Sané und Mathys Tel ersetze Leon Goretzka.

Wie aus dem Nichts, fingen sich die Münchner den Ausgleichstreffer durch Andrej Kramarić (71.) ein. Der vermeintliche erneute Führungstreffer durch Pavard (73.) wurde nach Sichtung der Videobilder wegen dessen Abseitsposition annulliert. Ryan Gravenberch kam (80.) noch für Cancelo. Am Spielstand änderte sich aber nichts mehr, obwohl vor allem durch Gnabry mehrere Chancen da waren.