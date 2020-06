FC Bayern knackt 100-Tore-Marke - Müller mit Rekord

Schon nach vier Spielminuten war die Partie in Wolfsburg irgendwie schon gelaufen. Kingsley Coman traf zum 1:0 für die Bayern, die hochkonzentriert in die Partie gegangen waren und keine Zweifel daran ließen, sich mit einem Sieg aus der Bundesligasaison zu verabschieden.

Die Vorlage zum Führungstreffer kam von Thomas Müller. Es war sein 21. Assist in dieser Saison, damit stellte der 30-Jährige einen einmaligen Rekord auf: So viele Torvorlagen gelangen bisher noch keinem Spieler in einer Saison in der Geschichte der Bundesliga.