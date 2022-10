FC Bayern: Kimmich zurück, Müller nicht im Kader gegen BVB

Der Trainer Julian Nagelsmann musste selbst ein wenig grinsen, als er in der Pressekonferenz sagte: Beide seien wieder "auf freiem Fuß". So schlimm war es bei Thomas Müller und Joshua Kimmich eigentlich nicht, aber damit unterstrich er, dass das Folgende ja nun mal eine gute Nachricht für ihn und seinen FC Bayern München ist.

Die beiden Topspieler Thomas Müller und Joshua Kimmich, die vor knapp einer Woche positiv auf Corona getestet wurden, wurden am Freitag (07.10.2022) freigetestet. Und damit unmittelbar vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (ab 18.30 Uhr in der Radio-Livereportage von BR24 Sport).

Über Kimmich-Einsatz soll nach Training entschieden werden

Dass beide fürs Duell fit und einsatzbereit sind, heißt das aber nicht: "Thomas hat noch Probleme, bisschen Erkältungssymptome. Er wird also nicht im Kader sein", sagte Nagelsmann. Sowohl am Freitag als auch am Samstag werde er auch nicht trainieren.

Und Kimmich? Der nach seiner ersten Corona-Infektion vor mehr als anderthalb Jahren monatelang ausgefallen war? Der ist diesmal ohne Probleme durch die medizinischen Tests gekommen, alle Werte seien "top": "Bei Joshua warten wir das Training ab und entscheiden dann, ob er mitfährt und was Sinn macht", sagte Nagelsmann.

Auch Coman dürfte seine Rückkehr feiern

Am Ende gehe es ein Stück weit "um die Eigenverantwortung des Spielers. Das ist klar, wenn du fünf Tage nicht trainiert hast." Schließlich habe der FC Bayern nicht nur ein Spiel, sondern noch ein paar mehr in den kommenden Wochen.

Beim Liga-Gipfel in Dortmund könnte Kingsley Coman nach seiner Zwangspause wieder dabei sein. "Er ist auf jeden Fall bereit und könnte auf jeden Fall 30, 40 Minuten spielen", sagte der Trainer. Eine Option für die Startelf sei der Franzose noch nicht. "Aber er ist ein Kandidat, der eingewechselt werden kann und dem Spiel eine gute Wendung geben kann."

Coman hatte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im linken hinteren Oberschenkel pausieren müssen. Er blickt auf eine äußerst starke Bilanz gegen den BVB zurück.