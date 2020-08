FC Bayern: Kein Geld für Lionel Messi

"Wir können einen Spieler dieser Größenordnung nicht bezahlen. Das ist nicht Teil unserer Politik und Philosophie", sagte FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit der italienischen Fachzeitung "Tuttosport".

Messi hatte per Einschreibefax seinen Vertrag beim FC Barcelona nach 20 Jahren im Verein einseitig aufgekündigt. Allerdings ist unklar, ob der FC Barcelona die Kündigung so auch akzeptiert und Messi ziehen lässt oder noch Ablöseforderungen stellt.

Rummenigge unterstrich, dass eine Messi-Verpflichtung für die meisten Klubs nicht möglich ist. "In Covid-Zeiten ist das für keinen Verein einfach. Ein reicher Besitzer reicht da nicht. Es muss ein superreicher sein", so Rummenigge.

FC-Bayern-Spieler Thomas Müller kommentierte die nicht mögliche Verpflichtung am Rande eines Werbetermins in München gewohnt launig: "Ich habe in den letzten Monaten ein-, zweimal mit unserem Finanzvorstand gesprochen und da können wir, glaube ich, nix machen."