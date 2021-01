FC Bayern kassiert in Gladbach zweite Saisonniederlage

Vom Punkt: 20. Saisontor für Lewandowski

Die Gladbacher zeigten schon gute erste 15 Minuten im offensiven 4-3-3-System, der Rekordmeister war wie von Flick prophezeit "von der ersten Sekunde an" gefordert. In der Münchner Viererkette setzte der Bayern-Trainer auf den zuletzt schwächelnden Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger, Joshua Kimmich spielte seine Paraderolle als Antreiber im Mittelfeld. Gladbach suchte mit hohem Tempo und langen Bällen den Weg nach vorne.

Doch dann patzte hinten Neuhaus. Der Nationalspieler ging im eigenen Strafraum unnötig mit der Hand zum Ball und berührte diesen mit den Fingerspitzen, den fälligen Elfmeter nach Videobeweis verwandelte Lewandowski sicher zu seinem 20. Saisontor. Flick jubelte an der Seitenlinie - in den vorausgegangenen acht Bundesliga-Spielen waren die Bayern immer in Rückstand geraten.