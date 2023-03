FC Bayern kassiert bittere Pleite im deutschen Euroleague-Duell

Die Basketballer von Alba Berlin haben die dritte Niederlage innerhalb eines Monats gegen Dauerrivale FC Bayern München verhindern können. Der Hauptstadt-Club siegte am Freitagabend in der Euroleague bei der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri knapp mit 76:75 (38:37) und sorgte nach den Niederlagen im Pokal-Halbfinale und zuletzt in der Liga zumindest für ein kleines Ausrufezeichen.

Mit einer Bilanz von 8:21 hat Alba keine Viertelfinal-Chance mehr. Auch die Bayern (11:18) werden mit großer Wahrscheinlichkeit die K.o.-Runde verpassen, das ist spätestens jetzt klar. "Wir waren nicht konstant genug und haben ein paar Würfe liegen gelassen. Es gibt solche Tage, darüber werden wir uns nicht zu sehr den Kopf zerbrechen", sagte Münchens Andreas Obst bei Magenta Sport. Albas Tamir Blatt meinte: "Es ist die größte Rivalität im deutschen Basketball, wir haben viel investiert - der Sieg fühlt sich super an."