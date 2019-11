FC Bayern kassiert 1:5-Klatsche in Frankfurt

Frankfurt gnadenlos

Nach dem Wechsel suchte Frankfurt die Entscheidung. Und wieder machten es ihnen die Bayern zu einfach: Da Costas scharf Hereingabe verwertete David Abraham zum 3:1 (49.). Im Gegenzug verpasste Lewandowski seinen zweiten Treffer und das 2:3, als er aus guter Position Abraham anschoss. Die Gäste versuchten es weiter, die Tore machten aber die Frankfurter. Martin Hinteregger erhöhte in der 61. Minute per Kopf auf 4:1, Paciencia setzte mit seinem 5:1 in der 85. Minute den Schlusspunkt in einer Partie, die die Bayern so lange nicht erlebt haben.