FC Bayern: Kapitän Neuer fällt mit Muskelfaserriss aus

Schon wieder hat sich Manuel Neuer bei einem Spiel gegen Bayer Leverkusen verletzt. Und schon wieder führte eine kuriose Situation zum Ausfall des Bayern-Keepers. Deutschlands Rekordtorwart hat sich beim 3:0 des FC Bayern München in der Champions League gegen die Werkself - wie schon direkt nach dem Achtelfinal-Hinspiel am Mittwochabend befürchtet - einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Er fällt damit vorerst aus.

Schon bei der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal gegen Leverkusen im Dezember erlitt der FCB-Kapitän einen Rippenbruch nach einem von ihm begangenen Foul, für das er auch die Rote Karte gesehen hatte, und fehlte dem Rekordmeister bis Jahresende.

Verletzung beim Jubeln passiert

Kurz nach dem 2:0 durch Jamal Musiala (54. Minute) verletzte sich der 38-Jährige. Neuer zeigte nur Momente nach der Vorentscheidung an, dass es in seinem 150. Champions-League-Spiel für ihn nicht mehr weitergeht.

"Manu wollte losrennen - und dann ist es ihm in die Wade gefahren. Er hat schon gesagt, er wird langsam alt." Joshua Kimmich, FC Bayern

Neuzugang Urbig steht parat

Es habe so ausgesehen, dass es beim Jubeln passiert sei, beschrieb Trainer Vincent Kompany die Szene. Sportvorstand Max Eberl sagte, es sei bei einem Sprint passiert. Neuer griff sich an die Wade und musste durch den im Winter vom 1. FC Köln verpflichteten U21-Nationaltorwart Jonas Urbig ersetzt werden. Trainer Vincent Kompany war zufrieden mit den 20 Minuten, die Urbig im Tor stand. "Es gibt zum Debüt einfachere Spiele. Aber so wie ich ihn erlebt habe in den ersten Monaten: sehr ruhig, sehr souverän", betonte Kompany.

Und Max eberl ergänzte: "Er hat drei, vier Monate kein Spiel gemacht. Dann kommst du rein und weißt, dass alle gucken. Ich finde, dass er sehr stark und stabil war. Es hat so gewirkt, als ob es ihm gar nicht viel ausmacht", sagte der Sportvorstand.

Champions League: Neuer-Ausfall gegen Leverkusen

Somit wird Neuer das kommende Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum verpassen. Auch im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League wird die Nummer 1 den Münchnern fehlen. Das Bundesligaspiel gegen den 1. FC Union am 15. März dürfte ebenfalls zu früh kommen. Anschließend folgt eine Länderspielpause, in der die DFB-Elf auf Italien trifft.