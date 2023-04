FC Bayern: Kahn im Kampfmodus - Tuchel gibt frei

"Wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendeiner eine Twitter-Nachricht abgesetzt und alle anderen sind dann draufgesprungen", sagte der 53-Jährige nach der Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 im ZDF: "Und dann ist ein Hype um dieses Thema entstanden."

Kahn bezog sich auf einen Tweet des früheren Bundesliga-Stürmers Jan Aage Fjörtoft. Der Norweger hatte Kahns Abberufung zuletzt als "eine Frage der Zeit" bezeichnet, der Trennungsprozess sei längst ein "laufendes Verfahren".

BR-Informationen: Kahn soll noch ein Jahr Zeit bekommen

Diese Informationen decken sich nicht mit denen von BR24Sport-Reporter André Siems. Demnach soll der "Titan" noch ein Jahr Zeit bekommen, um beim Rekordmeister alles wieder zu richten.

Dafür spricht, dass Kahn am Samstag im Brustton der Überzeugung bekräftigte, dass er anpacken will: "Ich kann Ihnen nur sagen: Für mich gibt es nur ein einziges Ziel. Diese Saison mit dem deutschen Meistertitel herumzubringen und dann nächste Saison nochmal richtig anzugreifen."

Vorteil Dortmund im Meisterrennen

Zuerst dürfte allerdings Wundenlecken angesagt sein bei der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, der nach der Partie bei seinem Ex-Klub reichlich ratlos wirkte. Durch die Niederlage verloren die Münchner die Tabellenführung an Borussia Dortmund, die nun fünf Spieltage vor Saisonende einen Punkt Vorsprung auf die Münchner haben. Sprich: Der FC Bayern ist auf einen Ausrutscher des Konkurrenten angewiesen und sollte tunlichst selbst nicht mehr patzen.

Aber ob das klappt? Die Verunsicherung in allen Mannschaftsteilen und bei nahezu allen Spielern sind derzeit mit den Händen zu greifen. Und die Nervosität wächst, schließlich ist die Bundesliga-Meisterschaft die letzte verbliebene Chance auf einen Titel in dieser Spielzeit, nachdem man in der Champions League und im DFB-Pokal bereits gescheitert ist.

"Ausgelaugtes" Team bekommt drei Tage frei

"Es ist einfach zu viel passiert für die Mannschaft, sie kann sich nicht mehr auflehnen, wenn Dinge schieflaufen", analysierte Tuchel. Eine Erklärung dafür habe er nicht, "ich weiß nicht, wieso. Die Punkte gehen weg wie Sand durch die Hände." Seine Mannschaft wirke "ausgelaugt", so als hätte sie 70 Spiele oder mehr in den Knochen.

Um den Sturz von der Tabellenspitze zu verdauen, erhalten die Münchner Profis nun zunächst drei freie Tage. Die nötige Energie hole man sich nicht, "wenn wir alle einbestellen und weitermachen", glaubt der Coach. "Seit dreieinhalb Wochen ziehen wir das Programm ohne freien Tag durch. Wir sehen nicht frisch aus, deswegen brauchen wir Abstand."

Kahn: Saison ohne Titel wäre "Katastrophe"

Ob das die Klub-Bosse genauso sehen? Oliver Kahn jedenfalls nahm am Abend kein Blatt vor den Mund als er sagte: Wenn es auch mit der Meisterschaft nicht klappt, "das wäre für uns eine Katastrophe".