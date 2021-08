FC Bayern: Joshua Kimmich bleibt bis 2025

Joshua Kimmich bleibt beim FC Bayern München. Der 26-Jährige, der in 264 Pflichtspielen für den FC Bayern bisher 30 Tore erzielte, erhält einen Vertrag bis 2025.

Er gehört beim FC Bayern München zu den Leistungsträgern und Wortführern. Dafür gehen die Bayern-Bosse selbst in der Corona-Zeit an die Gehaltsobergrenze. Kimmich soll laut Medienberichten nach seiner Vertragsverlängerung doppelte Bezüge bekommen und hätte damit die gleiche Gehaltsklasse wie die Führungskräfte Manuel Neuer und Thomas Müller.

Salihamidzic: "Kimmich wird Geschichte schreiben"

"Wir wollen unsere besten Spieler langfristig unter Vertrag nehmen. Joshua Kimmich wird beim FC Bayern in den nächsten Jahren seine große Qualität als Führungsspieler weiterentwickeln und Geschichte schreiben", so Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Mitteilung. "Er ist ein Weltklassefußballer mit einer überragenden Mentalität und bietet damit als Profi und Mensch alles, was den FC Bayern schon immer auszeichnet.“

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn ergänzt: "Joshua identifiziert sich total mit dem FC Bayern. Er hat erkannt, welchen Wert es hat, langfristig in einem Verein zu spielen und viele Dinge mitprägen zu können sowie an großen Erfolgen und an einer Ära beteiligt zu sein. Er weiß, dass er beim FC Bayern die Chance hat, alle seine ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen."

In sechs Jahren: Erst Startelf, dann Stammspieler und Mittelfeldlenker

Seit sechs Jahren trägt Kimmich das Bayern-Trikot. Zuvor war der beim VfB Stuttgart ausgebildete Spieler bei RB Leipzig aktiv, wo er 2014 in die 2. Bundesliga aufstieg. Danach ging es stetig weiter. Bereits in seiner ersten Saison bei den Münchnern kam der Nationalspieler unter Trainer Pep Guardiola auf 23 Ligaeinsätze und stand dabei 15-mal in der Startelf.

In der Saison 2017/18 etablierte sich Kimmich auf der Position des Rechtsverteidigers als Stammspieler. Zum Mittelfeldlenker wurde der 26-Jährige beim ehemaligen Bayerntrainer Niko Kovac, der ihn immer mehr auf der Sechser-Position im defensiven Mittelfeld eingesetzt hatte.

Kimmich feierte bereits beachtliche Erfolge mit dem FC Bayern

Mit dem FC Bayern München holte Kimmich bisher sechs Deutsche Meisterschaften und drei Pokalsiege. Im Jahr 2020 gehörte er zu den Gewinnern der Champions League. In 59 A-Länderspielen erzielte Kimmich drei Tore, die großen internationalen Nationalmannschaftstitel blieben ihm bisher verwehrt.

Bundestrainer Hansi Flick hatte zu seiner Zeit als Trainer beim FC Bayern Kimmich sogar das Potenzial zum Weltfußballer ausgesprochen. Dafür müsse er es nur schaffen, "seinen beispiellosen Ehrgeiz noch ein bisschen besser zu kanalisieren und in die richtige Richtung zu lenken", so Flick damals.