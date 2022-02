FC Bayern: Jamal Musiala mit Corona infiziert

Corona beim FC Bayern - und kein Ende: Nationalspieler Jamal Musiala ist positiv auf das Virus getestet worden. Dem 18-Jährigen gehe es "gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mit.

Wie lange Musiala den Münchnern nicht zur Verfügung stehen wird, ist offen. Die Bayern spielen am Samstag (15.30 Uhr in der Radio-Livereportage) beim VfL Bochum. Trainer Julian Nagelsmann muss für die Aufgaben in der Bundesliga und bei RB Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch ohne den Mittelfeldspieler planen.

Musiala im Dezember geimpft

Musiala hatte sich erst im Dezember gegen das Corona-Virus geimpft. Vorangegangen war eine Debatte um die Impfbereitschaft der Bayern-Spieler. Zu Beginn der Jahres waren gleich neun Bayern-Stars wegen eines positiven Tests ausgefallen. Zudem hatte wochenlang der Fall von Nationalspieler Joshua Kimmich für Aufregung gesorgt. Kimmich hatte eine Impfung lange Zeit verweigert. Der Rekordmeister hatte schon vor Wochen mitgeteilt, dass alle Spieler des Kaders inzwischen geimpft seien.