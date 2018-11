FC Bayern: "Jäger" Kovac fordert Pflichtsieg

Vier Teams sind es, die derzeit noch vor den Bayern stehen. Eine ungewohnte Situation für die erfolgsverwöhnten Münchner. Doch Kovac nimmt die Rolle als Jäger an. Dabei plagen ihn weiter Verletzungssorgen. Für Kingsley Coman und Thiago komme ein Einsatz gegen den Aufsteiger (Samstag, 15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen) noch zu früh, so Kovac. "Bei Arjen Robben müssen wir sehen, wie er sich fühlt." Auch Joshua Kimmich ist angeschlagen, dürfte aber bereitstehen.