FC Bayern ist Hinrundenmeister - aber wie?

Zwar ging der FCB als Sieger aus dem 17- Bundesliga-Spieltag beim FC Augsburg hervor, dennoch zeigte sich das Team von Hansi Flick wie schon beim 2:1 gegen Freiburg wankelmütig - und gewann am Ende nur mit etwas Dusel. Die Gäste zeigten im zweiten Durchgang offensiv nahezu überhaupt nichts mehr. Stattdessen offenbarten sich defensiv altbekannte Probleme, die die Augsburger am Ende aber nicht nutzen konnten.

Massive Probleme nicht nur in Halbzeit zwei

Sie müssten auch über die erste Hälfte sprechen, sagte Joshua Kimmich nach den mühsam-glücklichen drei Punkten für den FC Bayern - nicht zuletzt dank eines verschossenen Handelfmeters auf Seiten der Fuggerstädter. "Wie so oft, wenn wir in Führung geraten, kriegen wir es nicht hin", sagte Kimmich. 15 Torschüsse, aber nur ein Tor, und das per Elfmeter durch Robert Lewandowski. Die mangelhafte Chancenverwertung in der ersten Halbzeit mündete in eine fahrige Spielweise nach der Pause.

"Die zweite Halbzeit gibt uns Anlass, das Ganze kritisch zu sehen - aber auch die erste, da mussten wir das Spiel für uns entscheiden. Wenn man was Positives rausziehen möchte: Die Mannschaft hat gefightet, die Null steht." Hansi Flick.