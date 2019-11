FC-Bayern-Interimstrainer Flick: "Aufgabe für zwei Spiele"

Das dürftige 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus bei Flicks Debüt war nicht der erhoffte Befreiungsschlag für Bayern München. Diesen Rekordmeister muss das formstarke Borussia Dortmund im Bundesliga-Klassiker am Samstag kaum fürchten. "Es ging darum, nach vorne verteidigen und die Initiative wirklich hoch halten. Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht", sagte Flick. Er sei "zufrieden" mit seiner Elf, ergänzte der Nachfolger des am Sonntag entlassenen Niko Kovac.

So oder so: Nach dem BVB-Kracher wird Flick seinen Platz wohl wieder räumen müssen. Nach Informationen der Bild-Zeitung stehen die Bayern kurz vor einem Engagement des langjährigen Arsenal-Teammanagers Arsène Wenger. Der 70-Jährige soll bis Sommer übernehmen und dann für einen jungen Coach wie Thomas Tuchel (Paris St. Germain) oder Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) Platz machen.

Salihamidzic bestätigt Wenger-Spekulationen nicht

Hasan Salihamidzic hat Verhandlungen des FC Bayern München mit Wenger allerdings nicht bestätigt. "Das werde ich natürlich nicht kommentieren", sagte der Sportdirektor. "Wir werden in Ruhe, ohne Druck, den Trainer aussuchen, der unserer Meinung nach der richtige ist", äußerte Salihamidzic.

Für Flick steht die eigene Zukunft auch nach dem gewonnenen Premierenspiel als Aushilfs-Chef nicht im Vordergrund. Für ihn zählt nach dem Heimsieg gegen Piräus nur die anstehende Aufgabe am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. "Es ist für mich eine Aufgabe für die zwei Spiele", sagte Flick in der Pressekonferenz nach dem Champions-League-Spiel. Die 90 Minuten in der Verantwortung habe er genossen.

"Es interessiert mich überhaupt nicht, was nach dem Samstag passiert." Hansi Flick