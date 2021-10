FC Bayern in Lissabon: Goretzka und Davies müssen passen

Keine Sorgen um Hernández

Was Lucas Hernández angeht, den in Spanien eine sechsmonatige Haftstrafe erwartet, so ist Nagelsmann ebenfalls zuversichtlich und erwartet von ihm eine gute Leistung: "Ich würde mit ihm sprechen, wenn ich Auffälligkeiten feststellen würde. Die stelle ich nicht fest. Eher positiv, dass er gut drauf ist, gut trainiert und gespielt hat."