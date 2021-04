FC Bayern in Leipzig: Choupo-Moting möglicher Lewandowski-Ersatz

Flick: "Die Spieler sind den Rhythmus gewohnt"

Flick selbst geht das Spiel am Samstag (Anstoß 18.30 Uhr, Liveeinblendungen bei Heute im Stadion auf Bayern 1) in der der Tat nicht überglücklich, aber gewohnt gelassen an.

"Daran können wir nichts ändern, wenn Länderspiele anstehen. Die Spieler sind's gewohnt, im Zwei-, Drei-Tage-Rhythmus Leistung abzurufen", sagte Flick auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel am Karfreitag.

Die wichtigste Botschaft für ihn: Kein weiterer Spieler außer Lewandowski hat Verletzungen von den Länderspielreisen mitgebracht, somit "alles im grünen Bereich".