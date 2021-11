FC Bayern in Kiew: Chance für die zweite Reihe

Angesichts der beiden angeschlagenen Spieler Marcel Sabitzer und Kingsley Coman bleiben dem Coach insgesamt 13 Feldspieler für das Champions-League-Spiel in Kiew am Dienstag (23.11.2021, 18.45 Uhr, Liveticker und Radio-Livereportage). Das eröffnet einigen Spielern, die bislang noch auf wenig Einsatzzeiten kamen, neue Chancen.

Nur im Tor kein Ausfall

Ausschließlich bei den Torhütern kann Nagelsmann aus dem Vollen schöpfen. Neben dem wohl gesetzten Kapitän Manuel Neuer stehen Sven Ulreich und Christian Früchtl für den Fall einer nötigen Auswechslung bereit.

Abwehr mit Davies, Chance für Nianzou?

Ganz anders sieht es da in der Abwehr aus. Der 21-Jährige Alphonso Davies zählt noch zu den erfahreneren Kräften, er kam in dieser Saison insgesamt zu 16 Einsätzen. Mit Lucas Hernández (13) steht ein weiterer gestandener Spieler bereit. Benjamin Pavard, Weltmeister von 2018, gehört trotz seiner bislang nur zehn Saison-Einsätzen auch zu den Etablierten.

Danach öffnet sich aber die Türe für diejenigen, die bislang nicht so oft ran duften: Omar Richards (7), Bouna Sarr (7) und Tanguy Nianzou (7). Besonders Nianzou dürfte große Chancen auf einen Startelf-Einsatz in der Innenverteidigung haben. Und auch die Außenverteidiger Sarr und Richards dürfen hoffen, falls Davies in die Offensive gezogen werden sollte.

Mittelfeld: Champions-League-Debüt für Roca?

Im Mittelfeld tun sich neben Leon Goretzka (15) große Lücken auf. Auch hier dürfte mit Corentin Tolisso (8) ein Weltmeister aus dem Jahr 2018 auf weitere Einsatzzeiten kommen. Mit Marc Roca steht einer auf dem Spielberichtsbogen, der bislang noch keinen einzigen Einsatz in der Champions League verzeichnen konnte.

Offensive mit den Dauerspielern Müller, Sané und Lewandowski

Offensiv dürfte Nagelsmann die größten Probleme auf der Taktiktafel bekommen. Drei Spieler sind zweifelsfrei fit und einsatzbereit. Doch die Dauerspieler Thomas Müller (19) und Leroy Sané (19) sollten in einem nicht mehr ganz so wichtigen Gruppenspiel auch einmal entlastet werden.

In Kiew dürften sie aber trotzdem am Anfang für einen schwungvollen Spielaufbau und auch für Tore verantwortlich sein. Nach dem Ausfall von Chupo-Moting ist auch Bayerns Goalgetter Robert Lewandowski (18) die einzige wirkliche Option. Nagelsmann vertraut bei ihm auf seine "unglaublich gute Konstitution" und die Erfahrung. Lewandowski wisse schon, "wann er sich für die entscheidenden Situationen schonen muss".

Tillman auch noch ohne Königsklasseneinsatz

Als direkter Ersatz für den Stürmer steht aber einzig und allein Malik Tillmann bereit. Er ist der zweite potenzielle Champions-League-Debütant, den Nagelsmann bringen könnte.