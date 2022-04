FC Bayern in Freiburg: Nagelsmanns ultimative Lobhudelei

In der ehemaligen WDR-Kultsendung "Zimmer frei!" gab es am Ende jeder Sendung die "ultimative Lobhudelei" für den Studiogast. So ähnlich klang es, als Julian Nagelsmann einen Tag vor der schweren Auswärtspartie seines FC Bayern beim SC Freiburg am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter) über die Breisgauer sprach.