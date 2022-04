FC Bayern in Freiburg: Comeback, Jokertore und ein Wechselfehler

Was für ein Spiel in Freiburg, das der FC Bayern am Ende klar mit 4:1 (0:0) gewann, das aber ein Nachspiel haben könnte: Leon Goretzka bei seinem Comeback, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Marcel Sabitzer trafen für den Tabellenführer, Nils Petersen sorgte für das zwischenzeitliche 1:1. Der BVB muss nun im Abendspiel gegen RB Leipzig nachziehen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Außer, ja außer ein Wechselfehler der Münchner in der 86. Minute hätte noch ein Nachspiel.